Coronavirus, la Regione spiega: sì allo sport, ma a porte chiuse

Sì ai mercati settimanali, no alle fiere. Toti chiede ai sindaci di applicare, se possibile, le misure in maniera uniforme. E intanto a Roma si discutono le prossime misure nazionali: sul piatto anche la chiusura delle scuole per un’altra settimana sull’intero territorio, ma non tutti sono d’accordo

È in corso una videoconferenza con il presidente del Consiglio Conte, il capo della Protezione Civile Borrelli e tutti i presidenti delle Regioni tra cui Giovanni Toti.

Per quanto riguarda i due tamponi ancora in sospeso, non sono ancora arrivati i risultati.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha emesso una nota esplicativa dell’ordinanza per tentare di chiarire gli obblighi reali a seguito delle molte richieste du chiarimenti.

A Roma, in sede governativa, si sta discutendo di una chiusura delle scuole fino alla fine della prossima settimana su tutto il territorio nazionale. Favorevole il M5S mentre non sarebbe d’accordo il Pd. Non favorevole anche la Protezione Civile.

