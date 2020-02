Centralina elettrica a fuoco in via Vesuvio, blackout in tutta Oregina

Un botto, poi la fiammata: una centralina elettrica è andata a fuoco nel tardo pomeriggio in via Vesuvio, a Oregina. In quel momento passava una Volante della polizia che ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti per evitare maggiori danni.

In tutta la zona si è verificato un lungo blackout con persone rimaste chiuse negli ascensori e allarmi che suonavano ininterrottamente. Molte zone sono ancora al buio. La centralina si trova molto vicino a un pubblico esercizio.

Qualche problema per la viabilità (il luogo è all’angolo con via Napoli) per la presenza dei mezzi di soccorso. Sul posto anche la polizia locale per regolamentare in traffico.

