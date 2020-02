Autoparco a Cornigliano, scontro tra Pd e giunta

Il gruppo Dem in consiglio comunale: <Il sindaco tenta il colpo di mano a porte chiuse>. Bucci: <Stiamo seguendo la procedura che tutti hanno chiesto cioè di andare in consiglio comunale e così faremo senza perdere tempo>

<Siamo venuti a conoscenza che la Giunta comunale avrebbe approvato ieri mattina una delibera che modificando l’Accordo di Programma e le norme urbanistiche autorizza l’insediamento dell’autoparco per mezzi pesanti nelle aree di Villa Bombrini a Cornigliano – recita una nota del gruppo Pd in consiglio comunale -. Ora la delibera deve passare in Commissione e in Consiglio Comunale, e gira voce con insistenza che il Sindaco – perfino contro il parere dell’assessore competente e di alcuni consiglieri di maggioranza – voglia portare la questione in Commissione già questo venerdì, approfittando dell’emergenza corona virus per tenere la seduta a porte chiuse, senza la possibilità di ascoltare i rappresentanti dei cittadini di Cornigliano, degli autotrasportatori, e degli altri soggetti coinvolti.

Ci auguriamo che non sia vero. Ci auguriamo che la Giunta Bucci non intenda prendere una decisione del genere senza confrontarsi con i Corniglianesi. E per di più a porte chiuse>.

<Stiamo seguendo la procedura che tutti hanno chiesto, cioè di andare in consiglio comunale. E cosi faremo senza perdere tempo> commenta il sindaco Marco Bucci.

<In merito a quanto affermato in una nota sull’Autoparco di Cornigliano dai consiglieri comunali del Partito Democratico nel quale si asserisce che io abbia un parere difforme da quello del Sindaco sui metodi con i quali procedere per l’approvazione della delibera, smentisco qualsiasi divergenza di visione tra me e il sindaco Marco Bucci sia sull’obiettivo che sulle modalità procedurali – aggiunge l’assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci –. Il Partito Democratico non perde occasione per fare ricostruzioni di fantasia e puramente strumentali: invece di inventare storie attendano la riunione di commissione che è il mezzo di confronto nel quale misurare le varie posizioni>.

