Anche a Carignano, davanti all’ospedale Galliera, è in corso di montaggio il pronto soccorso mobile allestito già ieri al San Martino e al Gaslini.

La Regione ricorda che chi negli ultimi giorni è stato in un’area oggetto di provvedimenti restrittivi o in Cina nelle aree interessate dall’epidemia e mostra i sintomi non deve recarsi al Pronto Soccorso ma chiamare il 112.

