Virus, il Centro Ovest azzera le sedute. Centro Est: Genova Cambia chiede garanzie sanitarie dopo la cena con Salvini

Prevenzione per il Coronavirus, il presidente leghista del Municipio di San Teodoro e Sampierdarena cancella ogni appuntamento previsto in settimana. Nel municipio di centro, centro storico, Castelletto e Carignano il consigliere capogruppo del partito di minoranza esprime perplessità circa la convivenza nella stessa stanza con i consiglieri leghisti che hanno partecipato, ieri sera, alla cena oceanica con il leader del partito arrivato, come altri partecipanti, dalla Lombardia che è terra di contagio

Sulla pagina Facebook del Municipio Centro Ovest sfilano tutti gli appuntamenti rimandati “alla luce dell’ordinanza della Regione”. Mentre in consiglio comunale e in quello regionale si procede a porte chiuse, Renato Falcidia, presidente del parlamentino di Sampierdarena e San Teodoro, ha ritenuto che non ci fosse nulla di così urgente da dover essere trattato a porte chiuse disponendo così una lunga vacanza delle sedute “per coronavirus”. Ricordiamo che in Liguria non ci sono casi conclamati e che l’ordinanza della Regione ha carattere totalmente preventivo.

Nel Municipio Centro Est, il consigliere capogruppo di Genova Cambia ha scritto e inviato la richiesta di rassicurazioni circa la sicurezza sanitaria vista la partecipazione alla conferenza capigruppi prevista per oggi di soggetti politici della Lega che ieri hanno partecipato alla mega cena alla Fiera con il leader del partito Salvini.

<Diversi tra voi ieri sera hanno partecipato ad un evento con oltre 1500 persone con molte presenze provenienti dalle regioni dove si sono manifestati casi di coronavirus – ha scritto Curtaz -. Poiché vi è in atto un’ordinanza della regione Liguria che determina alcune restrizioni delle attività della pubblica amministrazione e volendo garantire le attività del Municipio Centro Est, siete certi di aver preso le dovute precauzioni sanitarie di non mettere a rischio la salute dei consiglieri del personale municipale che parteciperà oggi alla conferenza capigruppo?>.

Il Municipio Ponente si è invece limitato a disdire quegli appuntamenti non istituzionali che sono stati vietati dall’ordinanza regionale di prevenzione.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...