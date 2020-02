Sul parco del Beigua contest fotografico a “caccia” di rapaci

La migrazione dei rapaci nel Beigua Geopark, paradiso del birdwatching. Entra nel vivo la stagione delle migrazioni: aspettando il Biancone Day il Parco del Beigua lancia il primo contest fotografico dedicato ai rapaci

Gli imponenti passaggi di gru nei giorni scorso hanno aperto la stagione delle migrazioni primaverili nei cieli del Parco, che si prepara all’evento clou per i birdwatcher, il Biancone Day, che quest’anno è in programma domenica 15 marzo. Ma già in queste settimane iniziano i primi sporadici passaggi di veleggiatori, che si intensificheranno verso metà marzo e per tutto il periodo primaverile: bianconi, falchi pecchiaioli e di palude, nibbi bruni metteranno in scena uno spettacolo straordinario, atteso da centinaia di appassionati che si radunano ogni anno sulle alture di Arenzano, Cogoleto e Varazze.

È un’occasione straordinaria per osservare più da vicino questi affascinanti rapaci e conoscerne il comportamento che ogni anno dalle coste dell’Africa li porta a ripercorrere la via per raggiungere i siti di nidificazione dove trascorreranno tutto il periodo estivo, prima di rimettersi in volo in autunno verso i luoghi di svernamento.

Accanto al ricco programma di appuntamenti con escursioni ornitologiche e osservazioni collettive insieme agli esperti e alle Guide, quest’anno il Parco del Beigua lancia il primo contest fotografico dedicato ai rapaci: dal 1 marzo al 31 maggio vi aspettiamo nei punti di osservazione privilegiati, dal Curlo a Case Vaccà, fino agli alti versanti della Val Cerusa e in tutta l’area della Zona di Protezione Speciale Beigua-Turchino per catturare il passaggio dei protagonisti delle migrazioni prenuziali. Fotografi professionisti e amatoriali potranno partecipare con un massimo di tre scatti ciascuno, inviati contemporaneamente o in momenti successivi, purché fatti esclusivamente nel periodo di apertura del contest; non saranno ammesse foto di archivio.

La raccolta di fotografie sarà anche un’importante fonte di informazioni per i nostri ornitologi che seguono gli andamenti delle migrazioni con accurati conteggi e organizzano le attività di fruizione a tema. E proprio a loro, Luca Baghino e Gabriella Motta, insieme a Marco Bertolini, fotografo naturalista e Guida del Parco e al Direttore Maria Cristina Caprioglio, sarà in capo la valutazione delle immagini per scegliere le tre vincitrici, i cui autori saranno premiati con un soggiorno presso il Rifugio Case Vaccà, un cesto di prodotti Gustosi per natura e la partecipazione ad un trekking fotografico nel Parco. Sul sito del Parco è disponibile il regolamento del contest e il link che sarà attivo dal 1 marzo per inviare con semplicità le foto.

