Coronavirus: nessun contagiato conclamato, 139 persone in sorveglianza

139 persone sono le persone in sorveglianza attiva (6 nella Asl1, 32 nella Asl 2, 15 nella Asl3, 25 in Asl 4, 61 – tra cui i 44 sbandieratori di Levanto – su Asl 5). Parte sono in isolamento volontario, altre confinati in casa con ordinanze del sindaco del comune di riferimento. Il presidente dell’Autorità Portuale di Sistema: <Chiederemo alcune limitazioni come previsto dal decreto nazionale a tutela dell’attività del porto>

<Alle 19:20 tutte le evidenze cliniche dicono che non abbiamo alcun caso conclamato il regione Liguria> ha detto Giovanni Toti, aggiungendo che <sono in corso ancora 2 tamponi>, due persone che che dovrebbero essere pronti tra un paio d’ore.

5 mila le telefonate arrivate in giornata al 118. <Stiamo rinforzando l’organico 112 e 118 di molte unità – ha annunciato Toti, rispondendo a chi gli segnalava tempi lunghi per le risposte -. Domani entreranno in attività altri 8 centralinisti, dopodomani altri 4 Sono state montate le strutture per le attività pre screening al San Martino e al Gaslini>.

Sull’ordinanza, il presidente della Regione ha detto che si sta tentando di uniformare gli effetti in tutta la Liguria. <L’orientamento – ha concluso Toti – è quello di vietare manifestazioni, assembramenti, evento che comportino al pubblico soprattutto di mobilità vasta, non la di compromettere la vita delle persone >.

Le mascherine stanno cominciando a mancare su tutto il territorio nazionale. Lo ha detto l’assessore alla Sanità Sonia Viale che ha spiegato come sia stato dato incarico alle Asl di reperire nuove forniture.

L’assessore ha anche dato conto della diminuzione delle donazioni di segnalata dal Centro regionale sangue. <Non significa che manchi il sangue – ha detto -, ma ci è stato chiesto di ricordare alle persone che le donazioni si continuano a fare>.

Toti ha annunciato che per domani sono state convocate le categorie economiche che da tutta la situazione rischiano di avere un grave danno. <Per noi i mercati restano aperti – ha concluso il presidente – mentre le fiere occasionali che hanno una grande attrazione sul pubblico



