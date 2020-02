Coronavirus, in ginocchio anche il catering. Cancellazioni di eventi a raffica

Paolo Capurro, presidente dell’associazione Anbc che raccoglie le aziende del settore, chiede al Governo di prendere in considerazione processi di tutela, prevalentemente per le aziende delle zone geografiche colpite, come Lombardia e Veneto, ma anche per tutte le altre realtà nazionali come il Lazio e la Liguria, che stanno ricevendo cancellazioni con forti disagi finanziari>

Le conseguenze dell’epidemia si stanno abbattendo sulla sulla meeting industry globale causando la cancellazione o lo slittamento di eventi e congressi.

Forte ansia e allerta per le ripercussioni anche all’interno del settore banqueting&catering:

“Prima di tutto il nostro pensiero e la nostra vicinanza alle persone che sono state colpite dal virus – afferma Paolo Capurro, presidente di ANBC (Associazione Nazionale Banqueting&Catering) – e in secondo luogo alle istituzioni che si stanno adoperando per contenere la propagazione. Massima è la nostra preoccupazione per il settore che rappresentiamo, interlocutore del mondo degli eventi e del comparto del turismo congressuale; il quale sta subendo in questi momenti danni gravissimi. Nella sola Lombardia il settore del Banqueting&Catering sta ricevendo disdette a rotazione. La Settimana della Moda, evento di ampio respiro durante la bassa stagione, ha registrato annullamenti deludendo le aspettative e gli investimenti delle aziende coinvolte. Estrema è la nostra apprensione nei riguardi delle misure intraprese di un’altra importante manifestazione come il Salone del Mobile, che dal 21 al 26 aprile 2020, porterà in fiera a Milano più di 2.200 espositori e 600 giovani designer under 35, per un giro d’affari di oltre 600 milioni di euro. Il nostro comparto non può permettersi di subire ulteriori danneggiamenti e in questo contesto è impensabile non attuare procedure di emergenza e salvaguardia per le piccole e medie imprese che potrebbero rischiare il fallimento>.

L’impatto di quello che sta accadendo rischia di aggravare una situazione economica già molto critica con conseguenze sociali difficili da valutare e prevenire

