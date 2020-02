Continua lo show-coronavirus a Tursi: in consiglio con la maschera antibatteriologica

L’ha indossata il capogruppo di Fratelli d’Italia dopo che un consigliere di Forza Italia aveva messo quella “semplice”

Dopo la battaglia sul tema sicurezza sanitaria nella prima parte della riunione a porte chiuse del Consiglio comunale, che si è tenuta stamattina tra sospensioni e scambi di accuse tra opposizione da una parte e presidente del Consiglio comunale Alessio Piana e Sindaco dall’altra, dopo la decisione del consigliere di Forza Italia Guido Grillo di presentarsi con mascherina “modello tradizionale”, il capogruppo di Fratelli d’Italia Alberto Campanella ha sfoggiato ai banchi un più “prestigioso” ed efficace modello “anti batteriologico”.

La riunione, come si è detto, è a porte chiuse, ma trasmessa in streaming. Il particolare sistema di prevenzione adottato dal consigliere ha suscitato stupore e ilarità da parte di molti colleghi non solo di minoranza. Sui social, dove anche questa foto, come quella di Grillo, è stata pubblicata dal consigliere Pd Alessandro Terrile, l’impatto visivo particolare ha spinto alcuni a sottolineare la somiglianza col Generale Grievous, personaggio di Guerre Stellari.





