Al San Martino allestito il pronto soccorso mobile per la prevenzione coronavirus

Si trova all’esterno dell’ospedale, accanto alla camera calda, nello spazio un tempo dedicato alla sosta delle ambulanze

All’Ospedale San Martino di Genova è stato allestito il pronto soccorso mobile, <Una misura strettamente precauzionale per qualsiasi eventuale emergenza, al momento non ci sono casi nella nostra regione. Senza creare allarmismi, continuiamo a lavorare senza sosta per la salute e la sicurezza dei cittadini> spiega il presidente della regione Giovanni Toti ricordando a chi negli ultimi giorni è stato in un’area oggetto di provvedimenti restrittivi o in Cina nelle aree interessate dall’epidemia e mostra i sintomi, di non recarsi al Pronto Soccorso ma chiamare il 112.

