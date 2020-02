Un uomo accoltellato nel centro storico poco prima di mezzanotte

Un uomo è stato accoltellato stanotte, poco prima di mezzanotte, in via San Donato. Tutto è partito da un gruppo di persone vestite di nero, donne e uomini, pare tifosi della Lazio (la partita Genoa-Lazio è prevista in giornata al Ferraris), che si trovavano tutti assieme nei vicoli

Nell’immediato è intervenuta la squadra del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale di pattugliamento nella movida. Alla vista delle divise il gruppo si è dileguato dandosi alla fuga e sparpagliandosi in varie direzioni.

Poi sono arrivate anche tutte le volanti della polizia di Stato presenti in centro che hanno incominciato a cercare i responsabili.

In questo momento (00:20) presenti sul posto oltre all’auto medica inviata dal 118, 2 ambulanze e un cospicuo numero di volanti. L’auto medica è partita in codice rosso pochi secondi prima della mezzanotte. Il codice di soccorso è poi stato degradato a giallo sul posto e la persona accoltellata, un uomo, è stata trasportata al Galliera con traumi ed emorragia.



Una persona è stata, in seguito, fermata davanti all’ingresso del Carlo Felice, tra piazza De Ferrari e il bivio con XXV Aprile e via Roma. È stata perquisita e poi fatta salire su un’ambulanza giunta sul posto. Non è certo che questa circostanza sia collegata alla precedente.

Articolo in aggiornamento.

