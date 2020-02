Psicosi Coronavirus, corsa al gel disinfettante nei supermercati. Su Amazon prezzi da capogiro

In rete il prezzo è di 20-25 euro per un flaconcino da 80 ml della marca più nota. Con 50 euro si compra un flacone da litro di marca meno nota

Corsa ai supermercati per l’acquisto di mascherine (finite da un pezzo e riservate dai produttori alle strutture sanitarie su richiesta del Ministero) e di disinfettante gel per le mani. Nei punti vendita della grande distribuzione, stamattina, code alle casse. C’è chi fa persino scorta di generi di prima necessità e chi va a caccia di gel disinfettante per le mani (anche se basta lavarle bene col sapone o con l’alcol), ormai introvabile ovunque. Il prodotto del marchio più noto, in vendita su Amazon è per lo più esaurito anche in rete o ha assunto quotazioni da tartufo in anno di penuria di raccolto. 4 pezzi per 80ml ciascuno (320 ml in totale) costano quasi 90 euro. Il gel nella varietà all’aloe, sempre 80ml, viene venduto 25 euro, a 20 euro quello senza aloe.

Un po’ inferiore il prezzo dei disinfettanti di marche meno note, rintracciabili a 60 euro per 1000 ml.

A ruba nei supermercati anche ogni altro genere di prodotto disinfettante, come le salviette umidificate per le mani, i prodotti per il bucato, il disinfettante spray per le superfici e i detersivi per pavimenti.

