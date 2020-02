Una donna è finita fuori strada con la sua bicicletta in località Lencisa, a Ceranesi. È stata soccorsa dal 118 e dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco che la ha trasportata all’ospedale San Martino in codice rosso

È successo poco prima delle 15:30, l’intervento è ancora in corso.

