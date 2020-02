Piazza Massena, la fogna perde di nuovo. Cittadini sul piede di guerra

Succede da anni, ma nessuno interviene per mettere rimedio al problema che è anche di igiene oltre che di sicurezza stradale

Nuova perdita di acque nere in piazza Massena Cornigliano. Succede di frequente, ma mai nessuno si è preoccupato di intervenire per mettere rimedio alla situazione. Anche stamattina la fogna zampilla nella piazza. I cittadini hanno telefonato alla polizia locale per chiedere un intervento dei tecnici. Succede da mesi, anzi, anni. Ma il problema, incredibilmente, non è mai stato risolto. Quando i cittadini del ponente dicono di sentirsi abbandonati, è proprio per situazioni come questa: tutti sanno, nessuno si preoccupa di intervenire.

Aggiornamento: i tecnici sono intervenuti tempestivamente con l’autospurgo anche questa volta. Il problema, però, è strutturale ed è quello che va risolto.

