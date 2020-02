Toti incontra il commissario Mauceri: “Mi aspetto lo sblocco dei lavori”

<Si tratta di due opere strettamente connesse l’una con l’altra. Il Nodo di Genova ha avuto una vita travagliata, ha visto fallire molte aziende, ora c’è bisogno che riparta, perché il Terzo valico fortunatamente tra non molto sarà pronto>

“Dall’incontro di oggi con il Commissario per il Terzo valico e il Nodo di Genova Calogero Mauceri mi aspetto, semplicemente, che si sblocchino i cantieri”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla questione infrastrutture ferrare della Liguria in vista dell’incontro con il Commissario governativo Mauceri.

“E’ un commissario che deriva dallo Sblocca cantieri – riepiloga Toti – che come ha stabilito le legge ha unificato il Terzo Valico col nodo di Genova. D’altra parte, si tratta di due opere strettamente connesse l’una con l’altra. Il Nodo di Genova ha avuto una vita travagliata, ha visto fallire molte aziende, ora c’è bisogno che riparta, perché il Terzo valico fortunatamente tra non molto sarà pronto, e noi dovremo avere anche il Nodo di Genova perché questo diventi un sistema efficiente per la nostra logistica e i nostri trasporti. Manca ancora – conclude Toti – la parte tra Tortora e Milano per renderlo completamente operativo, ma è necessario che si proceda, per questo mi auguro che questo Commissario prenda in mano le cose e riesca a far partire quel cantieri. Abbiamo speso anche troppe parole, abbiamo bisogno che le cose si facciano”.

