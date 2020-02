San Martino, il pronto soccorso si allarga: nuovi spazi per la degenza

A disposizione 16 nuovi posti letto grazie alla riorganizzazione dell’area precedentemente dedicata alla Rianimazione, ubicata al 1° piano della struttura



’Ospedale Policlinico San Martino informa che, a fronte del trasferimento della Rianimazione del Pronto Soccorso dal 1° piano della struttura al 3° piano del Monoblocco, si è resa disponibile una nuova area, destinata ad ampliare gli spazi dedicati alla degenza dei pazienti del Pronto Soccorso.

I nuovi spazi, dotati di 16 posti letto totali e operativi da lunedì scorso, sono così articolati: un ampio open space con disponibilità di 11 posti letto oltre a 3 stanze, una singola e due doppie. La stanza singola verrà dedicata prevalentemente al paziente affetto da particolari fragilità, consentendo la presenza di un familiare, oppure a pazienti che necessitano di isolamento per la presenza di patologie infettive. Le stanze a due posti letto, invece, saranno dedicate a pazienti con la medesima patologia infettiva o immunodepressi.

Si tratta di una soluzione che consentirà non solo di offrire migliore assistenza ai pazienti, costantemente monitorati dal personale medico e sanitario in turno, ma anche un assetto del piano più funzionale ed efficiente, oltre a garantire maggiore privacy e comfort alle persone in degenza.

