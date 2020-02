Pattinaggio, genovesi sul podio Winter World Master Games over 30 a Innsbruck

Mario Magnasco, 60enne e Sara Castiello (30 anni): <Ci alleniamo solo 4 mesi l’anno al Porto Antico>











Winter World Master Games, uno dei podi del pattinaggio-danza su ghiaccio, quello della categoria “Ice Dance Bronze FD” (danza libera) è andata a una coppia di genovesi: il 60enne Mario Magnasco e la 30enne Sara Castiello, che commenta: <È il primo anno che partecipiamo alle olimpiadi invernali ed è stata una grande soddisfazione tanto più che ci alleniamo a Genova solo 4 mesi all’anno nella pista del Porto Antico>. Genova non ha, infatti, un palazzetto del ghiaccio che funzioni 12 mesi l’anno.

Il Winter World Master Gamesi si è tenuto a Innsbruck, in Austria. È il più grande evento sportivo invernale per over 30 con più di 3,000 atleti, 13 discipline e 700 volontari.

Primo sport invernale ad essere incluso nei Giochi olimpici invernali, il pattinaggio è uno sport in cui gli atleti eseguono giri, salti e altre mosse complesse e atletiche sul ghiaccio. Ai Winter World Masters Games di Innsbruck, le competizioni sono state suddivise nei seguenti eventi: singolo maschile, singolo femminile, pattinaggio a coppie, danza sul ghiaccio e pattinaggio sincronizzato. Discipline: pairs, ice dance, individuale e sincronizzato.





