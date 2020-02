Marinella: l’annuncio su Facebook: “Oggi il via ai lavori”

<Ci siamo resi disponibili a farci carico dei costi di consolidamento strutturale, di competenza del Demanio, per questa ineguagliabile proprietà demaniale, quindi dello Stato>. Sarà la volta buona?

<Oggi, lunedì 3 Febbraio 2020, alle ore 08:00, abbiamo aperto il cantiere, dando l’avvio ai lavori per la rinascita della Marinella> lo annunciano attraverso la pagina Facebook i titolari della concessione.

<In questo lungo periodo, mentre la Marinella veniva ulteriormente danneggiata dalle mareggiate, abbiamo sempre lavorato, con il massimo impegno, con le istituzioni e gli uffici preposti competenti, nella ferma intenzione di salvare la Marinella – si legge sulla pagina -. Ci siamo resi disponibili a farci carico dei costi di consolidamento strutturale (di competenza del Demanio) per questa ineguagliabile proprietà demaniale, quindi dello Stato, dunque di tutti gli italiani, ma in special modo del cuore dei genovesi. Siamo convinti della promessa del Comune di Genova di individuare le compensazioni necessarie a terminare l’opera, dando quindi nuova vita e splendore a questo gioiello della Passeggiata di Nervi, patrimonio di tutti i genovesi. Ora, da genovesi innamorati, sognatori e testardi, si incomincia a lavorare!>.

