La viabilità del lunedì: incidenti in città e code sulle autostrade

Code in via Cornigliano per i cantieri del rifacimento della strada

A7: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

A10: coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso.

A26: Coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

In città: incidenti in piazza Manin (un ferito in codice giallo soccorso dal 118 e trasferito al Galliera), via Manuzio e via Archimede (un ferito soccorso dal 118 e trasferito al San Martino in codice giallo).

Traffico rallentato per i cantieri in via Cornigliano. In via Sturla olio sulla strada all’altezza del civico 29.

