Comune, in tilt [e ripartiti] mail e anagrafe dopo sbalzi di tensione al datacentre Datasiel

Un impiegato ha comunicato ai cittadini in coda all’anagrafe, in corso Torino, che il servizio è sospeso per un guasto. Inoltre tutte le mail del Comune non funzionano, così come altri servizi.

Al momento sappiamo solo che la responsabilità non è del server del Comune, che funziona, ma di un problema esterno.

Aggiornamento: questa mattina ci sono stati problemi di interruzione di erogazione elettrica con blackout dalle 11:45 alle 12:21. Prima dello stop totale all’erogazione di sono stati diversi up&down. Interessata la zona del Porto, della Fiumara e del Wtc. Proprio qui ha il datacenter Liguria Digitale su cui poggiano molti sistemi pubblici. Sono partiti i generatori diesel, ma forse qualcosa è andato storto.

Continuiamo a cercare informazioni per ricostruire tutta la vicenda e dare informazioni più complete.

Nel frattempo mail e servizi del Comune hanno ripreso a funzionare



Articolo in aggiornamento

In copertina: foto d’archivio

