Scomparso in Valvarenna fa rientro a casa dal fratello

Ieri si erano mobilitati vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile, carabinieri, nuclei cinofili e volontari per trovare l’uomo che aveva lasciato un biglietto alla compagna, con cui ha un figlio piccolo: “Vado nel bosco”.

La donna si era allarmata e aveva dato l’allarme. L’uomo, che attraversa un momento difficile perché non trova lavoro, aveva lasciato a casa il cellulare, forse per non essere rintracciato grazie a quello. Proprio questa circostanza aveva fatto temere il peggio.

Le ricerche nel boschi nei pressi di San Carlo di Cese, ostacolati dalle condizioni meteo, sono andate avanti fino a sera. Verso mezzanotte, per fortuna, lo scomparso si è presentato a casa del fratello.

Foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...