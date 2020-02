Genova Cleaner, la spedizione di oggi sarà a Voltri. Appuntamento alle 10

<Vi aspettiamo a Voltri per pulire tutto lo spiaggione. L’appuntamento è alle 10 in piazza Sebastiano Gaggero!> dicono gli organizzatori, che sentono anche il bisogno di dettagliare meglio e chiarire il perché è stata posticipata la “missione” a Begato.

Ci sono stati alcuni fraintendimenti nel nostro messaggio di scuse per la posticipazione della spedizione a Begato:

1) Che cosa intendiamo per dignità: siamo li per rendere degna la zona di Begato, non perchè le persone non siano dignitose ma perchè la situazione in cui vivono non è degna PER LORO

2) Gli oggetti lanciati dalle finestre: gli oggetti caduti durante il sopralluogo non hanno colpito nessuno e non sono stati lanciati contro di noi ma per abitudine, questa pratica è infatti normale in questo luogo che purtroppo si ritrova una piccola discarica davanti a casa, in ogni caso noi eravamo in completa sicurezza e invisibili ai condomini quando gli oggetti sono stati lanciati.

3) Che cosa intendiamo con “intervento delle forze dell’ordine”: l’aiuto delle forze dell’ordine sarà fondamentale se in futuro vorremmo organizzare questa spedizione non per “incastrare” la gente del posto ma per fare un lavoro di prevenzione (magari passando porta a porta per avvisare) per assicurarci che durante la spedizione di pulizia non ci sia nessun intoppo o incidente che coinvolga sia condomini che volontari (che ricordiamo essere anche ragazzi molto giovani).

Ci scusiamo ancora per il fraintendimento, ringraziamo Amiu per la disponibilità e tutte le altre associazioni per la collaborazione.

Detto questo non abbandoneremo questo progetto che a noi sta molto a cuore anche per il messaggio che porta: tutti meritano di vivere degnamente e di essere rispettati!

