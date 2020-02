Code per lavori su tutte e 4 le autostrade “genovesi”

A7, A10, A12, A26: tutte e quattro strade che afferiscono al capoluogo non si scampa ai disagi nemmeno alla fine di una domenica (quindi giorno festivo) senza sole (quindi senza un forte stimolo alle gite in riviera)

In A7: coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per lavori

In A10: coda tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori; coda di 1 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure per lavori

A12: coda di 1 km tra Chiavari e Recco per lavori.

A26: Coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

