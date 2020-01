Scende dal treno e la Polfer lo riconosce, arrestato ricercato

Deve scontare la pena della reclusione di 2 anni 1 mese e 28 giorni di reclusione. È stato condotto in carcere

Un controllo di polizia, effettuato nella serata di ieri nella stazione di Principe, è stato fatale per un cittadino di nazionalità rumena senza fissa dimora. La Polizia ferroviaria, nell’ambito dei servizi svolti quotidianamente all’interno dello scalo FS genovese, ha identificato l’uomo appena sceso dal treno. Dagli accertamenti successivi a suo carico è emerso un provvedimento di Esecuzione di un Ordine di carcerazione emesso lo scorso mese di novembre dalla Procura della Repubblica di Bergamo per reati contro il patrimonio. Il cittadino rumeno, dovendo scontare la pena della reclusione di anni due, mesi uno e 28 giorni di reclusione è stato condotto in carcere.

In copertina: foto d’archivio

