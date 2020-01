Nave da crociera con 6 mila passeggeri fermata per sospetto Coronavirus

È in porto a Civitavecchia ed era partita da Savona, dove la donna che ha la febbre era imbarcata col compagno. All’ospedale di Alessandria una ragazza di 24 anni ricoverata in isolamento in attesa del responso degli esami

Sono seimila le persone ferme su una nave da crociera, la “Costa Smeralda”, nel porto del Lazio. La coppia è arrivata in Italia per imbarcare a Savona atterrando a Malpensa il 25 gennaio scorso. L’uomo non ha sintomi ma è comunque in isolamento. I due sono originari di Hong Kong. Gli altri porti toccati dalla nave sono stati Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca.

Da ieri una ragazza italiana di 24 anni è ricoverata nell’ospedale di Alessandria con sintomi di influenza in attesa degli accertamenti diagnostici. È appena rientrata da Shanghai dove aveva trascorso 6 mesi.

