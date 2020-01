Fos, Pmi genovese, ricavi netti per 9,6 milioni

Fos S.p.A., azienda di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali anche internazionali e per la Pubblica Amministrazione, comunica che i ricavi netti consolidati al 31/12/2019, primo esercizio dopo la quotazione sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, si attestano a circa 9,6 milioni di euro, in crescita di circa il 22% rispetto ai 7,9 milioni di euro del 31/12/2018.

Gruppo Fos: nel 2019 ricavi netti a circa 9,6 milioni di euro (+22% c.a.), spesa complessiva in R&D per circa 2 milioni di euro (+25% c.a.), risorse umane a 152 unità (+ 20%).

Dal punto di vista dell’evoluzione e della tecnologia, il Gruppo Fos conferma la sua vocazione di realtà aziendale attenta agli investimenti, con una spesa complessiva in R&D, al 31/12/2019, di circa 2 milioni di euro, rispetto ai 1,6 milioni euro del corrispondente periodo del 2018 (+25% circa).

Anche sul fronte dell’occupazione i dati al 31/12/2019 confermano la crescita del Gruppo, con 152 risorse complessive, rispetto alle 127 del 31/12/2018 (+20%), incremento avvenuto anche grazie al programma Fos Academy che nell’ultima sua edizione, conclusasi a dicembre 2019, ha formato e successivamente assunto in Fos ben 16 risorse.

Enrico Botte, Amministratore Delegato di FOS: “Esprimiamo la nostra soddisfazione per i risultati conseguiti nell’attività industriale e in quella di ricerca e sviluppo dell’anno appena concluso, risultati che mostrano una crescita a doppia cifra. Tale performance ci conforta sulle nostre aspettative di crescita future, in linea con gli obiettivi strategici dichiarati in IPO”.

FOS S.p.A., fondata a Genova nel 1999, è a capo di un Gruppo che opera attraverso quattro linee di business (Information technology, Telecomunicazione, Ingegneria e Automazione) e affianca importanti gruppi dell’industria, dei settori healthcare, trasporti, energia, finanziario e della pubblica amministrazione.

Il Gruppo è guidato da Brunello Botte, classe ’45, Presidente di FOS S.p.A., da Matteo Pedrelli, classe ‘67 Vice Presidente e Amministratore Delegato di FOS S.p.A., co-fondatore di FOS S.p.A. insieme a Enrico Botte, classe ’76, anche egli Amministratore Delegato di FOS S.p.A.

Il Gruppo conta oltre 150 addetti distribuiti in 7 sedi – Genova, Milano, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) – e 6 laboratori di ricerca, due a Genova, uno a Napoli, Bolzano, Enna e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, Università di Enna, Università tecnica di Kaunas in Lituania) ed enti pubblici come l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

