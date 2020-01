È stato istituito il servizio bus sostitutivo

Nuovo guasto all’impianto di elevazione della Funicolare Zecca-Righi, che subisce da tempo frequenti stop per motivi tecnici. Circolano voci della necessità di un fermo di sei mesi a breve per manutenzioni. L’assessore Matteo Campora, smentendo la notizia, ha chiarito in consiglio comunale proprio martedì scorso che sono previsti i collaudi trentennali e che non è ancora decisa la lunghezza del fermo.

