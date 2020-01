Comitato Vittime Morandi: “Atlantia, scuse tardive. Con quale scopo?”

Egle Possetti, portavoce dei familiari delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto per il crollo del viadotto, commenta le dichiarazioni di Carlo Bertazzo, nuovo Ad di Atlantia, e chiede <azioni, con la A maiuscola come cittadini e giustizia fino in fondo andando a ricercare tutti, e dico tutti i colpevoli>

Dopo le dichiarazioni stampa che abbiamo visto dell’AD di Atlantia potrebbe bastare il silenzio ma non è sufficiente.

In una società civile le scuse a noi ed a tutti gli italiani sarebbero giunte il giorno dopo il disastro ed avrebbero di conseguenza dato corso a tutte le azioni per un cambio sia del vertice sia della politica aziendale, magari distogliendo qualche azionista dalle grigliate di ferragosto, convocando con urgenza chi poteva decidere, 43 morti non possono diventare “perdite collaterali” di un sistema.

Poco o nulla fatto dopo 18 mesi e la nostra sicurezza sempre appesa ad un filo e ci troviamo a leggere queste affermazioni? Con quale scopo?!!!

Vogliamo azioni, con la A maiuscola come cittadini e giustizia fino in fondo andando a ricercare tutti, e dico tutti i colpevoli.

Sono anni che in questo paese ci vengono addosso “treni merci” ma si cercano purtroppo solo dei moscerini.

Solo azioni reali, concrete ed importanti verso una politica attenta solo ai bisogni della cittadinanza, vissuta nel senso nobile del termine, potranno diminuire la nostra infinita sfiducia e disperazione.

Grazie.

Egle Possetti

Per il Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi.

Così il comitato delle Vittime del Ponte Morandi sulle dichiarazioni a “La Stampa” di Carlo Bertazzo dal 13 gennaio il nuovo amministratore delegato di Atlantia, la holding di partecipazioni cui fa capo Autostrade per l’Italia.

<Quanto è accaduto con il ponte Morandi è qualcosa di gravissimo, che non doveva succedere e che rappresenta uno spartiacque per l’azienda. Chiediamo anzitutto scusa ai familiari delle vittime e a tutti gli italiani> ha dichiarato, aggiungendo: <Nel gruppo non avremmo mai nemmeno potuto immaginare che ci fossero persone così distanti dall’etica aziendale e dal nostro modo di vedere e di operare. Da qui dobbiamo ripartire. Puntando sul ricambio manageriale e sull’investimento sui giovani talenti, su un radicale cambio di cultura aziendale, sulla ri-motivazione di tutti i lavoratori delle aziende del gruppo, sulla misurazione costante delle performances operative>. Bertazzo, nell’intervista, ha parlato anche dell’ipotesi della revoca delle concessioni: <Vorrebbe dire compromettere un’azienda e mettere a rischio un gruppo leader mondiale nel suo settore, e quindi importante per il Paese. Noi diamo concreta disponibilità al Governo per trovare una soluzione equilibrata nell’interesse generale>.

