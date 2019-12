Poliziotto penitenziario preso a morsi da detenuto a Marassi

Solo l’intervento dei colleghi lo ha salvato dalla reazione violenta di un detenuto che lo aveva prima affrontato prima armato di un pezzo di ferro. La guardia è finita in ospedale. Pagani (Uil): <Deriva violenta in atto>

Un altro poliziotto penitenziario aggredito e ferito. Ne dà notizia il segretario regionale della Uil p.a. penitenziari Fabio Pagani. Il detenuto M. D., classe 1976, rinchiuso presso la quarta sezione al terzo piano (centro clinico), affetto da epatite C. C, ha prima tentato di infilzare il poliziotto con un pezzo di ferro di circa 40 cm e su successivamente lo ha preso a morsi. Solo grazie all’intervento di personale di polizia penitenziaria accorso, è stato possibile ristabilire l’ordine trasportando all’ospedale San Martino l’agente che è stato giudicato guaribile in sette giorni. Pagani sottolinea l’escalation di violenze che costretto a subire il personale penitenziario. <Siamo al fianco del nostro collega gli esprimiamo tutta la nostra solidarietà – dice -. Questa è la condizione di qualunque poliziotto penitenziario in servizio nelle sezioni detentive. E chiaro che così non è più possibile lavorare. A Marassi, inoltre, l’amministrazione penitenziaria a fa di tutto per aggravare le condizioni, già molto penalizzanti, del lavoro. Si continuano ad aprire reparti senza l’assegnazione di alcuna unità di rinforzo. È sin troppo facile recuperare spazi e posti letto riversando solo sulla polizia penitenziaria carichi di lavoro insostenibili e fattori di rischio per l’incolumità personale. A Marassi sono presenti 700 detenuti rispetto alla capienza massima prevista in 456. Il bilancio di questi ultimi giorni dell’anno non fa presagire nulla di buono. Chi volesse volgere la propria attenzione al disastro disastrosa disastrato universo penitenziario si accorgerebbe immediatamente che è attraversato da un’irrefrenabile deriva violenta È il caro prezzo che il corpo il personale paga per assicurare ordine e legalità all’interno del nostro carcere, nel più totale abbandono e nella più perfida delle solitudini che sono oramai sono la quotidianità che scandisce il tempo all’interno delle nostre prigioni>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...