Meteo Limet, in arrivo temperature gelide

Meteo Genova: Correnti più fredde provenienti dall’est europeo determineranno nubi sparse sulla nostra regione e un calo delle temperature specie nelle giornate di domenica e lunedì.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: sabato 28 dicembre 2019

Avvisi: Nessuno.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi sui versanti padani centro-orientali e sui crinali, bel tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio e in serata estensione delle nubi a tutte le aree interne ed occasionalmente tra la costa genovese e il Tigullio; velature in arrivo sull’Imperiese, per il resto bel tempo fino a sera.

Venti: Inizialmente deboli da nord-est, in temporanea attenuazione e rotazione a sud-est sotto costa a levante. Nuova rotazione a nord in serata ovunque.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Minime in aumento, massime pressoché stazionarie.

Costa: min +6/+11°C, max: +15/17°C.

Interno: min -3/+7°C, max: +10/+14°C.

Per domenica attese temperature in diminuzione. Probabile massima sotto i 10° a Genova.

