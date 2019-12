Ladri all’assalto, pizzicate anche studentessa e impiegata

Cinque tra denunciati e arrestati. Tre sono insospettabili genovesi. Uno straniero, vistosi scoperto, ha anche aggredito la commessa è per questo è finito in manette

I carabinieri della Stazione di Sampierdarena, al termine degli accertamenti, hanno denunciato per “furto in concorso” una studentessa e un’impiegata, entrambe genovesi di 25 anni, che avevano sottratto articoli di abbigliamento dal negozio “Oviesse” sito all’interno del centro commerciale “Fiumara”. La refurtiva, per un valore di oltre 200 euro, è stata recuperata e restituita.

Sempre alla Fiumara, nei giorni scorsi, un marocchino, mentre si trovava all’interno di un negozio di abbigliamento, sì è impossessato di un cappello. Scoperto dalla commessa, la ha spintonata e si è dato alla fuga, ma è stato fermato dal personale della vigilanza interna e consegnato a un equipaggio del Nucleo Radiomobile. Lo straniero, identificato in H.H. di 33 anni, incensurato e regolare sul territorio, al termine degli accertamenti è stato arrestato per “rapina impropria”. La negoziante, visitata dai sanitari dell’ospedale Villa Scassi è stata dimessa con una prognosi di 6 giorni. La refurtiva, recuperata, è stata restituita.

I militari della stazione di Carignano, hanno denunciato per “furto aggravato” un cittadino croato di 39 anni, gravato da pregiudizi di polizia, che nello scorso fine mese, aveva asportato numerosi generi alimentari del valore commerciale di 230euro, dal supermercato “Carrefour”, in via Canevari. Inoltre, il 39 enne, insieme a ad un genovese di 48 anni, il 27 novembre scorso, aveva asportato dall’esercizio commerciale “Unieuro, di piazza della Vittoria, un computer portatile del valore di 800 euro. Entrambi sono stati denunciati per “furto aggravato in concorso”.

