È iniziato il varo della quinta campata del nuovo ponte

Stasera nuovo trasporto eccezionale

Previsto per stasera (sabato 28 dicembre), il trasporto di altri tre conci dalla banchina di Ansaldo Energia al cantiere lato Levante, con partenza alle ore 22.00.

Il percorso seguito dai conci diretti al cantiere di Levante sarà: Via della Superba, via Tea Benedetti, Ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak.

La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di Polizia Locale.







AGGIORNAMENTO: La quinta campata del Nuovo Viadotto Polcevera è arrivata in quota. Del peso di 609 tonnellate, è lunga 50 metri.

L’operazione di varo, iniziata alle 11.30, si è conclusa in circa un’ora.

