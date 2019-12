Aggiornamento frana Nasche: nuove crepe nella roccia – VIDEO

Nella giornata di domani è previsto un sopralluogo da parte di un geologo del Comune di Genova

Nella serata i Vigili del Fuoco del distaccamento di Genova Est sono intervenuti in Via Nasche, la strada che conduce Bavari a Borgoratti, in quanto un’auto in transito sarebbe stata colpita da un volume di roccia staccatosi dalla scarpata.

I vigili del fuoco hanno individuato alcune crepe nella roccia di apparente recente formazione.

A titolo cautelativo si interdiva il transito a veicoli e pedoni.

