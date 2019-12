L’allerta rossa per gli spedizionieri è lavorare fino a notte per evitare il blocco dei camion

Una riflessione del direttore Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, che denuncia anche la mancata regolazione del traffico interno all’area portuale da parte della Capitaneria e racconta la corsa contro il tempo della categoria

Spediporto ed il caso “congestion surcharge” dell’autotrasporto. Saggio è colui che prima di giudicare si impegna a capire. Ora, da rappresentante della committenza devo prendere le distanze da ogni ipotesi di surcharge sulle merci, lo faccio, ma da uomo di logistica una proposta di riflessione la voglio avanzare. Prendiamo il caso di oggi, 19 dicembre, alle 07.00 am lungo la strada della Superba, altezza prima rotonda dentro il Porto merci, si assiste alla scena riportata a video (allucinante, non chiediamoci il perché la città stenti ad accogliere il Porto con clacson che suonano ininterrottamente)… Ma non è possibile che non ci sia nessuno che regoli il traffico? Non ci sono apposite convenzioni che assegnano questo compito a Capitaneria di Porto? Traffico merci e traffico civile si incrociano diabolicamente, tra tir che devono scaricare pieni, recuperare vuoti e viceversa. Ore 14.00 circa, allerta rossa maltempo per il giorno 20, poco dopo annuncio da parte dei sindacati dei lavoratori di una legittima assemblea convocata per il giorno dopo, 20 dicembre, dalle ore 06.00 alle ore 24.00 un giorno intero (altri impropriamente parlano di sciopero) particolari. Sta di fatto che nel mezzo ci rimangono gli Spedizionieri, che alle ore 18.00, dopo autorizzazione di Adsp, dichiarano la disponibilità a garantire la copertura del servizio fino alle 23.30, viene chiesto dunque ai propri dipendenti di non andare a casa ma di restare, e di fare il proprio mestiere per provare, anche, a dare una mano sia ai clienti che agli autotrasportatori. Questi ultimi altrimenti rimarrebbero imprigionati in porto con il cntr sulla schiena fino a sabato, se non al lunedì successivo, in caso di prolungata allerta rossa. Considerazione: ma siamo proprio sicuri che non ci siano extra costi più che reali e guadagnati, visti i tempi infiniti di attesa e la redditività ormai a zero, per chi si trova tutti i giorni ad affrontare difficoltà di questo genere? O per chi deve stare in ufficio, come lo spedizioniere, a seguire fino all’ultimo minuto le sorti dei propri contenitori? Ricordiamo a tutti che spedizionieri ed autotrasportatori non possono permettersi di inserire la segretaria telefonica… Meditate… Per chi avesse voglia di farlo.

